Подмосковье 30 декабря 2022, 13:17 Перевернутый дом-музей построили в парке «Пехорка» в Балашихе

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Перевернутый дом-музей построили в Балашихе. Он откроется для посетителей 1 января 2023 года в парке «Пехорка».

Гости перевернутого дома смогут понять те ощущения, которые испытывают космонавты. Создатели музея добились этого эффекта благодаря наклону плоскостей на 10 и 13 градусов.

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«Площадь 70 квадратов. Несмотря на [это], можно много чего посмотреть, побродить. Ощущения непередаваемые, их, конечно, нужно вживую проверять», — отметил начальник управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

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Внутри посетителей необычного музея ждут интерактивные инсталляции. Дизайн подбирали под стилистику парка, а над созданием экспозиций работала целая команда.

«В голубой комнате-детской есть рыба фугу, которую пытались найти в течение двух недель. Это такая сложная, раритетная история», — рассказал креативный директор проекта Даниил Крылов.

Есть в музее и множество музыкальных инструментов, на которых можно сыграть. Почетное место здесь занимает старинный баян, которым поделился с музеем местный житель.

Декорации дома будут меняться — со временем добавятся новые элементы, чтобы жителям каждый раз было интересно приходить сюда. Стоимость детского билета составляет 250 рублей, а взрослого — 400 рублей.

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