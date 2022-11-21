21 ноября 2022, 16:58
Перевернутый дом-музей откроется 1 января в парке «Пехорка» в Балашихе
В парке «Пехорка» в Балашихе устанавливают перевернутый дом-музей. Он будет иметь наклон в двух плоскостях на 10 и 13 градусов. Экспозицию откроют 1 января.
Из-за необычного наклона плоскостей посетители смогут испытать ощущения, схожие с теми, что переживают космонавты в космосе. До этого подобных арт-объектов в Подмосковье не было.
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В высоту сооружение будет 11 метров. Внутри разместятся предметы интерьера, а также работы местных художников и ремесленников.
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Стоимость билета составит 400 рублей для взрослого и 250 рублей для ребенка. Также можно будет приобрести и льготные билеты, как в обычном государственном музее.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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