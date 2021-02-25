Водителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за гололеда 25 февраля

Водителей Подмосковья призвали к внимательности на дороге из-за возможной гололедицы 25 февраля. В этот день ожидается ледяной дождь, в который превратится снег из-за потепления.

Об этом рассказали в Telegram-канале областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Водителей призвали к неукоснительному соблюдению правил движения.

Им посоветовали не парковаться вблизи шатких конструкций и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Пожалуйста, минимизируйте поездки на личных автомобилях и будьте предельно внимательными за рулем Минтранс Подмосковья.

Пешеходам порекомендовали не ходить под деревьями, линиями электропередач и ожидать транспорт строго на остановках.

За ночь в области выпало от двух до десяти сантиметров снега, а больше всего осадков наблюдалось на севере региона.

В четверг, 25 февраля, в Московской области ожидается туман, а местами мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. На дорогах может образоваться наледь.

Вместе с тем усилятся порывы ветра — они достигнут 13 метров в секунду. При этом в регион приходит потепление — температура воздуха будет варьироваться от -1 до +4 градусов.