09 декабря 2022, 16:55
Переселившейся в Подмосковье девочке из ЛНР подарят детскую кухню по акции «Елка желаний»
Трехлетняя Дарья из Луганской Народной Республики получит в подарок детскую кухню. Такое желание она загадала по благотворительной акции. С Новым годом девочку поздравит председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мне попался шар с желанием девочки из Луганской Народной Республики. Ей три года. Дарья Андроник мечтает на Новый год получить в подарок детскую кухню. Ее желание обязательно сбудется. С радостью его исполню», — рассказал он.
Реклама
Акция «Елка желаний» проходит в Подмосковье ежегодно. В этом году особое внимание уделили детям из новых субъектов России. Игорь Брынцалов призвал коллег присоединиться к доброму делу.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благотворительность
Дети
Новый год
Реклама
Реклама