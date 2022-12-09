Подмосковье 09 декабря 2022, 16:55 Переселившейся в Подмосковье девочке из ЛНР подарят детскую кухню по акции «Елка желаний»

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Трехлетняя Дарья из Луганской Народной Республики получит в подарок детскую кухню. Такое желание она загадала по благотворительной акции. С Новым годом девочку поздравит председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мне попался шар с желанием девочки из Луганской Народной Республики. Ей три года. Дарья Андроник мечтает на Новый год получить в подарок детскую кухню. Ее желание обязательно сбудется. С радостью его исполню», — рассказал он.

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Акция «Елка желаний» проходит в Подмосковье ежегодно. В этом году особое внимание уделили детям из новых субъектов России. Игорь Брынцалов призвал коллег присоединиться к доброму делу.

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