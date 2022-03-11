Переселенцы из аварийного жилья в Пущине получили первые денежные сертификаты

Еще 217 семей расселят из аварийного жилья в Пущине к концу 2023 года. Это коснется 553 человек. Новая мера поддержки таких граждан в Подмосковье — денежный сертификат. В Пущине его получили уже первые четыре семьи.

Новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья ввели в Подмосковье — денежный сертификат. Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом.

Вместо этого по инициативе губернатора Андрея Воробьева они могут получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.

Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев вручил первые четыре сертификата семьям, выбравшим такую меру социальной поддержки.

До конца марта сертификаты в Пущине получат еще 30 семей. Это 70 человек.