Переселенцы из ветхого жилья в Красногорске получат ключи от новых квартир до конца года

В Красногорске переселенцам из ветхого жилого фонда впервые показали их будущие квартиры в ЖК «Парковые аллеи». В доме 702 квартиры, 84 из них определены для тех, кого расселяют.

Источник фото: телеканал «360»

Семья Щукиных всю жизнь обитала в доме 1939 года постройки. У них было две комнаты в коммунальной квартире, а в новом жилом комплексе они получили отдельную двухкомнатную квартиру с отделкой. Пока дом готовят к сдаче в эксплуатацию, ключи жителям выдадут до конца года.

Квартиры переселенцам предоставят с отделкой и сантехникой. Строительство дома длилось два года, работы шли динамично, отставания по графику нет.

Источник фото: телеканал «360»

«84 квартиры уходят под программу расселения. Дом вышел на итоговую проверку, уже подтягиваемся к выдаче заключения о соответствии», — рассказал Артур Гарибян, начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас в округе признаны аварийными 28 многоквартирных домов. До конца 2021 года в Красногорске снесут и расселят еще шесть таких бараков. Люди переедут в новые дома.

Подробности — в сюжете канала «360».