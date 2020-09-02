Переселенцы из ветхого жилья в Красногорске получат ключи от новых квартир до конца года
Семья Щукиных всю жизнь обитала в доме 1939 года постройки. У них было две комнаты в коммунальной квартире, а в новом жилом комплексе они получили отдельную двухкомнатную квартиру с отделкой. Пока дом готовят к сдаче в эксплуатацию, ключи жителям выдадут до конца года.
Квартиры переселенцам предоставят с отделкой и сантехникой. Строительство дома длилось два года, работы шли динамично, отставания по графику нет.
«84 квартиры уходят под программу расселения. Дом вышел на итоговую проверку, уже подтягиваемся к выдаче заключения о соответствии», — рассказал Артур Гарибян, начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас в округе признаны аварийными 28 многоквартирных домов. До конца 2021 года в Красногорске снесут и расселят еще шесть таких бараков. Люди переедут в новые дома.
Подробности — в сюжете канала «360».