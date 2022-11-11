Важное 11 ноября 2022, 13:55 Губернатор Подмосковья: переселенцы из Херсонской области смогут получить льготу на покупку жилья с 12 ноября Пресс-служба губернатора Московской области

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Вынужденные переселенцы из Херсонской области смогут подать в Подмосковье заявки на социальную выплату для покупки жилья. На выбор — квартиры в любом регионе России. Прием заявок начнется уже 12 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Речь идет о жилищном сертификате, который позволит приобрести на льготных условиях квартиру или дом в любом уголке страны, в том числе в Подмосковье.

На Херсонщине сложная ситуация. Каждый день — ракетные удары и обстрелы. Руководство страны приняло решение поддержать жителей Херсона и части Херсонской области, которые решили начать новую жизнь в других регионах России, и запустило программу жилищных сертификатов Андрей Воробьев.

Претендентам потребуется предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность всех представителей семьи, а также подтверждение проживания в Херсоне и области.

Сначала все бумаги отправят на проверку, и в случае одобрения переселенцы смогут получить сертификат в МФЦ Подмосковья.

«Размер выплаты привязан к нормативу стоимости квадратного метра жилья в России — это 83 420 рублей, а также к количеству членов семьи. Если человек живет один, то получит выплату на 33 квадратных метра, на двоих — 42 квадратных метра», – подчеркнул Воробьев.

Большая семья получит по 18 квадратных метров на каждого. Будут дополнительные выплаты на мебель и основные расходы.

По его словам, уже 12 ноября начнется прием заявок в МФЦ в Красногорске, Одинцове, Мытищах и Люберцах, а затем и на остальных территориях Московской области.