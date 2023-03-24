Подмосковье 24 марта 2023, 23:20 Переселенцы из Донбасса получили российские паспорта в Чехове

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Приехавшим из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выдали российские паспорта. Торжественное мероприятие прошло в Чехове.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева мы вручили паспорта граждан РФ жителям наших новых территорий», — заявил глава Чехова Григорий Артамонов.

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Сразу после получения паспорта России уроженке Луганска Тамаре Гребещук сделали предложение. Своего возлюбленного она встретила пять лет назад. Антон увез женщину в Чехов. У пары уже есть общий ребенок.

«Я выйду замуж! У меня ребенок пойдет в государственный садик. Теперь я уже могу официально работать», — поделилась Гребенщук.

Помимо Тамары паспорта РФ получили еще семь переселенцев. Также каждый новый гражданин России получил экземпляр Конституции РФ и памятные подарки от администрации округа.

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