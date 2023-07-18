Подмосковье 18 июля 2023, 10:01 Переселенцы из аварийного жилья получат квартиры в новом доме в поселке Некрасовском пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Дом для переселенцев из аварийного жилья и несколько социальных объектов построят в поселке Некрасовском под Дмитровом. Квартиры в новой высотке получат жители четырех аварийных домов.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный вместе с депутатом Государственной думы Ириной Родниной посетил стройплощадку жилого дома и обсудил планы по развитию территории поселка Некрасовского.

Компания «Гефест-Инвест» строит в поселке 12-этажку со встроенной поликлиникой. Там будет 364 квартиры, их предоставят жильцам четырех аварийных домов. Ранее в поселке уже построили 12 высоток для расселения 14 ветхих домов.

Вскоре в поселке появится пристройка на 420 мест к катуаровской школе, пристройка на 100 мест к детскому саду «Чебурашка» и пристройка к борцовскому залу физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Каждый год население нашего округа увеличивается. Создаются новые семьи, рождаются дети. Поэтому мы строим все больше жилья и социальных объектов. Также ведем активную работу по расселению домов, признанных аварийными», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.

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