Подмосковье 19 апреля 2023, 13:06 Переселенцы из аварийного жилья и сироты получили ключи от новых квартир в Истре

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Программу обеспечения новым жильем переселенцев из аварийного жилья и сирот реализуют в Истре. Глава округа Татьяна Витушева вручила новоселам ключи от квартир.

Юлия Степанова вместе с сыном вскоре переедет в новую однокомнатную квартиру. Их старый дом был непригоден для жизни, но теперь это осталось в прошлом. Вместе со Степановыми ключи от своей жилплощади получили еще три семьи.

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«Эти новые квартиры пускай будут озарены счастьем семейного очага, пускай эти новые квадратные метры будут первой ступенькой в вашу качественную жизнь, которую вы действительно заслужили», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Валерия Жигалова получила жилье по программе обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Мне очень нравится. Очень просторная, комфортная (квартира — прим. ред.). Я думаю, для девушки — это самое то», — сказала Валерия.

Всего в этом году ключи от новых квартир получат еще пять детей-сирот, и 36 человек переедут в комфортные условия по программе переселения из аварийного жилья.

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