Переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты получили квартиры в Истре | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 18:44 Переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты получили квартиры в Истре

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Обладателями собственного жилья стали четыре семьи. Их переселили из аварийных домов. Также и дети-сироты из Истры будут справлять новоселье. Ключи от новых квадратных метров вручила глава округа Татьяна Витушева.

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Одни из новоселов — семья Гридиных. Раньше они жили в аварийном доме: протекающая крыша и дыры в стенах, удобства на улице. Но все ужасы в прошлом. Им вручили ключи от нового жилья. Квартира под ключ, со всеми коммуникациями и видом на жемчужину Подмосковья — Новоиерусалимкий монастырь.

Квартира шикарная, хорошая. Ремонт есть. Мебель закупим новую и все — живем Галина Гридина.

В комфорте теперь будут жить и еще 3 семьи. Квартиры им предоставили по муниципальной программе переселения людей из аварийного жилищного фонда.

«В этом году 18 семей получат квартиры. Десять мы уже выдали, четыре — сегодня. Осталось совсем немного до конца года. Мы все успеем и все сделаем», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Собственным жильем обзавелся и Дмитрий Капитонов. Он остался без попечения родителей. Деньги на жилье для сирот выделяют из муниципального и областного бюджетов. Всего в городском округе Истра в этом году новые квартиры получат 22 ребенка.

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