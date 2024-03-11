Подмосковье 11 марта 2024, 11:40 Переселенцы из 19 аварийных домов в Красноармейске получат квартиры в новостройке на Краснофлотской улице Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Более 620 жителей аварийных зданий городского округа Пушкинский отпразднуют новоселье к середине года. Новый дом на улице Краснофлотская достроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Минстрой Подмосковья сообщил, что квартиры в новом доме на улице Краснофлотская получит 281 семья. Это более 620 переселенцев из домов на улицах Академика Янгеля, Лермонтова, Свердлова, Трудовой Поселок, Дачной, Чкалова. Там находятся дома, признанные аварийными до 2017 года. В зданиях нет удобств, частично отсутствует водоснабжение.

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Новостройка для переселенцев готовится к заселению. Здесь ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Ожидается, что въехать в квартиры жители смогут до конца второго квартала 2024 года.

Расселение аварийного жилищного фонда проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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