Подмосковье 08 июня 2023, 09:45 Переселенцы из 13 аварийных домов Ногинска получили ключи от новых квартир

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Более 140 семей из Ногинска переедут в новую многоэтажку на улице Санаторной. Квартиры в доме получили переселенцы из 13 ветхих аварийных зданий города.

«У нас в Подмосковье реализуется большая федеральная программа по переселению граждан из аварийного фонда. По поручению нашего губернатора Андрея Воробьева, мы должны завершить ее до конца года. Почти 24 тысячи человек получат новое жилье. Поздравляю с новыми квартирами!» — сказал на торжественной церемонии вручения ключей первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин.

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Семья Хариных — одна из многих, получивших новую квартиру на улице Санаторной. Бабушка, мама и папа уже успели оценить обстановку, а вот София здесь впервые. Им с сестрой отдадут самую большую комнату, так что есть еще один повод для радости.

«Наш дом был признан аварийным в 2018 году. Пять лет мы ждали и сейчас получили трехкомнатную квартиру. Она даже больше, чем была. У меня наконец-то будет своя отдельная комната, мы очень счастливы», — поделилась эмоциями жительница Ногинска Светлана Харина.

В новом доме есть все, что нужно для комфортной спокойной жизни.

«Тут нормальная большая парковка, с той стороны дома есть детская площадка. Двор в целом огорожен. Сделаны все мероприятия, чтобы прийти и жить», — отметил заместитель главы администрации Богородского округа Анатолий Шуть.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в округе продолжается. Впереди сдачи домов на улице Юбилейной в Ногинске и в Старой Купавне, на улицах Чкалова и Кирова.