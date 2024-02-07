Подмосковье 07 февраля 2024, 12:31 Переселенцу с Крайнего Севера вручили жилищный сертификат в Подмосковье Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Реализация программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» продолжается в Подмосковье. Так, переселенцу с Крайнего Севера Рафкату Хафизову вручили жилищный сертификат в Балашихе.

Более 27 лет мужчина проработал в условиях Крайнего Севера. После переезда в Московскую область он принял решение принять участие в госпрограмме. По ее условиям, участники могут получить жилищный сертификат, который подтверждает их право на получение социальной выплаты из федерального бюджета для приобретения жилья.

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Чтобы вступить в программу, необходимо иметь стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, не иметь жилья за пределами районов Крайнего Севера, а также начать трудовую деятельность не позднее 1992 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переселении жителей аварийных домов в Солнечногорске. По его словам, еще 100 квартир расселят к июню.

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