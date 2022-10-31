Переселенцев из Белгородской области разместили в детских лагерях Подмосковья с пятиразовым питанием | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:28 Переселенцев из Белгородской области разместили в детских лагерях Подмосковья с пятиразовым питанием Минсоцразвития Подмосковья: переселенцев из Белгорода разместили в детских лагерях

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В Подмосковье в выходные прибыли 370 переселенцев из Белгородской области, из которых больше половины — дети. Люди прибыли с шести приграничных территорий, которые регулярно оказывались под обстрелами ВСУ. Об этом министр соцразвития региона Людмила Болатаева рассказала губернатору Андрею Воробьеву на его традиционном совещании с зампредами.

Переселенцы приехали из Белгорода и района, Шебекино, Валуек, Борисовки и Грайворонского. Среди них 75 дошкольников, 129 школьников, 117 взрослых (в основном это матери) и 49 пожилых.

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«Администрация Белгородской области укомплектовала этот заезд, принимая заявки от жителей. Наши сотрудники по вашему, Андрей Юрьевич, поручению заранее выехали в Белгород для распределения семей и сопровождения их в поезде», — доложила Болатаева.

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К встрече переселенцев привлекли более 50 волонтеров, которые помогали и с сумками, и с детьми. Вся встреча прошла «без происшествий», приезжих разместили в детских лагерях в Клину, Щелкове и Подольске, добавила министр соцразвития региона.

Во всех лагерях приезжающих встречали главы городских округов. Для гостей организовали пятиразовое питание, в местах временного размещения присутствуют медики.

«У нас семейное размещение, то есть каждая семья находится в отдельном номере. Оказывается медицинская, психологическая помощь», — отметила Болатаева.

На базе лагерей работают детские сады, действуют кружки и секции для детей.

Ранее на этом совещании губернатор Воробьев сообщил, что гостей из Белгородской области будет около 500. Им помогут трудоустроиться в Московской области.