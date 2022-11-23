Подмосковье 23 ноября 2022, 12:35 Переселенцам из Херсонской области напомнили о доступных выплатах в Подмосковье

Читать 360tv в

Жители Херсонской области, переселившиеся в Подмосковье, смогут получить сертификат на жилье и оформить единовременную выплату. Об этом напомнили в Минжилполитики региона.

Переселенцы из Херсонской области могут получить выплату в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи и жилищный сертификат. Его сумма будет рассчитываться исходя из средней стоимости квадратного метра жилья в регионе, это 83,42 тысячи рублей. Одиноко проживающим положено жилье от 33 квадратных метров, семьям из двух человек — от 42 квадратных метров, из трех и более — по 18 квадратных метров на каждого.

Реклама

Ранее Мингосуправления Подмосковья сообщило, что оформить выплаты и сертификаты переселенцы смогут онлайн через «Госуслуги».

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».