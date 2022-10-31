Подмосковье 31 октября 2022, 12:22 Переселенцам из Белгородской области помогут устроить детей в школы и детские сады — Воробьев Губернатор Подмосковья заявил, что поможет переселенцам из Белгорода со школами и садами

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Временных переселенцев из Белгородской области обеспечат поддержкой в Московской области. Им помогут со школами, детскими садами, медицинским обследованием и всем необходимым, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Все, что касается детских садов, школ, чтобы ребята не отстали от программы, нужно обязательно обеспечить», — сказал глава региона.

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В Подмосковье прибыло370 жителей Белгородской области. Ожидается, что это число возрастет до 500. Это люди, которые находились под обстрелами. Большая часть из них — молодые семьи и дети. В центрах временного размещения сейчас проживают около 140 детей.

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«Мы готовились к этому мероприятию, постарались быть максимально гостеприимными», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев заявил, что пожилым людям окажут помощь в медицинском обследовании. Работу будут проводить со вниманием и заботой.

Губернатор поблагодарил глав округов за готовность к встрече переселенцев и заявил, что регион окажет поддержку муниципалитетам в случае нехватки ресурсов.