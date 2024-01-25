Подмосковье 25 января 2024, 11:56 Переселенцам из аварийных домов в Солнечногорске показали новые квартиры в микрорайоне Рекинцо-2 Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Экскурсию по квартирам в новостройке в микрорайоне Рекинцо-2 провели для переселенцев из ветхого фонда в Солнечногорске. Строительная готовность пятисекционного дома достигла 95%.

Заселить в 147 комфортабельных квартир планируется около 400 человек. Среди них семья Александры Головиной. На протяжении 10 лет женщина с мужем и двумя детьми живет в съемной квартире. Они прописаны в доме № 18 на улице Безверхова, который признан аварийным. Однако уже скоро они смогут заехать в новую двухкомнатную квартиру.

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«Снимаем квартиру, потому что там, где прописаны, жить нельзя. Все деревянное, проводка старая — не выдерживает, трубы гнилые. Новая квартира понравилась. Рада, что ничего не нужно доделывать и можно сразу въезжать», — рассказала Александра.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

При возведении новостройки в Рекинцо-2 учли все нормы безопасности: дом оборудован системой оповещения и пожарными шкафами. Также предусмотрено благоустройство территории, там установят детскую и спортивную площадки. Работы проводят по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

«Переселение наших жителей из аварийного жилого фонда является приоритетной задачей. В микрорайоне Рекинцо-2 завершаем строительство трехуровневого многоквартирного дома. Застройщику осталось подключить отопление и запустить автономную котельную», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню.

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