Подмосковье 08 февраля 2024, 13:00 Переселенцам из аварийного дома в Дубне вручили ключи от квартир в новостройке Арина Кузнецова

Читать 360tv в

На улице Программистов в Дубне появился новый дом на 140 квартир. Несколько семей уже получили ключи от долгожданного жилья. Сюда также переехали жильцы аварийного подъезда из дома № 18 на улице Понтекорво.

В старом доме были проблемы с фундаментом, из-за чего жить в аварийной секции было невозможно.

Реклама

«Мы очень благодарны команде губернатора Московской области и команде администрации Дубны за возможность получить новое безопасное жилье. Мы получили ключи от новой двухкомнатной квартиры, надеюсь, через пару-тройку месяцев мы переедем сюда и будем счастливы», — отметили Василий и Елена Оводковы.

С 1 февраля в доме начала работу управляющая компания. Чат дома уже создан, сейчас ведется уборка территории и подъездов.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что компания «Специализированный застройщик РЭД» во время возведения объекта показала себя с лучшей стороны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переселении жителей аварийных домов в Солнечногорске. По его словам, еще 100 квартир расселят к июню.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».