Подмосковье 24 августа 2023, 12:33 Переселение из аварийных домов и благоустройство сел: какие перемены еще ждут Клин

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Клин — один из старейших городов Подмосковья. При этом он не застыл в прошлом, а развивается и хорошеет. Своеобразной визитной карточкой округа стал Международный фестиваль Чайковского. Благодаря этому мероприятию каждое лето Клин становится местом притяжения не только жителей, но и гостей со всего Подмосковья.

Образование

Занимаются в округе и школами. В 2021 году в Клину появилось новое здание для гимназии Татищева. Капитально отремонтировали школу им. Талалихина и школу № 16. В этом году планируют завершить ремонт в гимназии № 2. В школах округа — просторные классы и удобные рекреации, современный дизайн и многое другое.

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Не забывают и об общем развитии детей. Специально для них в Клину создали образовательные центры «Точка роста» и «IT-клуб». В этих заведениях школьники могут заниматься роботехникой, а также развивать таланты.

По просьбам жителей построили три детских сада. Эта мера помогла ликвидировать проблему с очередями в эти дошкольные учреждения.

Забота о здоровье

За последние семь лет в Клину построили восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Теперь тем, кто живет в отдаленных селах и деревнях — Папивино, Давыдково, Тиликтино, Выголь, Туркмен, Шевляково, Елгозино и Спас-Заулок — доступна качественная медицинская помощь.

Капитально ремонтируют в округе и поликлиники, привели в порядок клинскую женскую консультацию. Открыли новый консультативно-диагностический центр для детей и для взрослых.

Аварийное жилье и благоустройство

Решили в Клину и проблему с аварийным жильем. За это время из разрушающихся домов переселили порядка четырех тысяч человек. Занимаются в округе и проблемой обманутых дольщиков: свыше 500 человек справили новоселье.

Работы по благоустройству помогли сделать округ уютным и привлекательным. Здесь обустроили парк «Вальс цветов», оборудовали сквер Арсения Зверева и Сестрорецкий парк. Привели в порядок пешеходные зоны. Теперь это — привлекательные и удобные пространства.

Все больше людей в Клину любят и практикуют велосипедные прогулки. Новый туристический маршрут «Клин звучит» уже охватывает все главные достопримечательности города.

Завершат благоустройство центра Клина реконструкцией городского бульвара.

Впереди — очистка реки Сестры, ремонт Высоковского КДЦ, обновление инфраструктуры военных городков, благоустройство сел.