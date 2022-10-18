Присвоение адреса при перераспределении земли ускорили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 15:24 Присвоение адреса при перераспределении земли ускорили в Подмосковье

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Перераспределенные участки будут получать новый адрес на начальном этапе. Об этом сообщили в Мособлархитектуре Подмосковья. Раньше на процедуру уходило до четырех недель.

Участки перераспределяют для того, чтобы увеличить их площадь за счет бесхозной земли. Это делают для строительства или ведения садоводства. Подать заявление можно через «Госуслуги», после чего необходимо зарегистрировать право собственности и присвоить объекту новый адрес.

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Как объяснил глава министерства Владислав Гордиенко, раньше после регистрации собственности необходимо было обратиться за услугой по месту жительства, затем отнести постановление в МФЦ, написать заявление на изменение адреса и дождаться отклика Росреестра. Теперь все это делается проактивно, на начальном этапе перераспределения.

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«Проактивный и комплексный подход при оказании услуги не только значительно экономит время, но избавляет собственников участков от дополнительных манипуляций и очных обращений», — отметил он.

По такой же схеме адреса присваивают новым объектам недвижимости. В этом году услугой воспользовались свыше 13 тысяч раз. Как сообщила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, подписать соглашение о перераспределении и присвоении нового адреса жители могут при помощи приложения «Госключ».

«С начала года услугой по перераспределению земельных участков

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