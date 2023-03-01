Подмосковье 01 марта 2023, 17:45 Перераспределение участка стало самой популярной земельной госуслугой в Подмосковье с начала года

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Самой востребованной услугой по земле с начала года в Подмосковье стало перераспределение участков. На нее подали свыше 6,7 тысячи заявлений. Об этом сообщили в Минимуществе региона.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что услуга по перераспределению земли становится самой востребованной не первый год. Для нее необходимо сначала узнать стоимость присоединения дополнительных соток к участку. Сделать это теперь можно при помощи чат-бота.

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«Второй по популярности стала госуслуга по предварительному согласованию предоставления участков земли, за ней обратились чуть более шести тысяч граждан, а третьей — предоставление земли в аренду и собственность без торгов, услугой воспользовались порядка 4,5 тысячи», — добавила она.

Всего с начала года жители Подмосковья подали почти 33 тысяч заявок на госуслуги в земельной сфере. Это на 10 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

«Число обращений к госуслугам и сервисам Минимущества ежегодно растет. И динамика на сегодняшний день говорит о востребованности у наших жителей и бизнеса услуг, связанных с имуществом и землей», — отметила Наталья Адигамова.

Подмосковье предоставляет 42 услуги по земле. Узнать о них можно на портале РПГУ.

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