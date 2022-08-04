Перерасчет за тепло произвели жителям дома в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминске провели перерасчеты за тепло 2020 года жителям 14-этажного дома по Островского, 36 в Апрелевке. Ранее им были неправомерно начислены 3 миллиона 673 тысячи рублей, вся эта сумма вернется жильцам уже в августе текущего года.

Такое решение стало возможным после нескольких судебных разбирательств и июльского вердикта суда Наро-Фоминского округа, которые обязали предприятие МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» выполнить прошлогоднее предписание Госжилинспекции.

В этой высотке находится 338 квартир. Общая сумма, которую вернут местным жителям, составит 3 673 321,48 рублей. Именно столько жители переплатили за тепло с 1 января по 1 октября 2020 года. Документы о перерасчете МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» направила в ООО «МосОблЕИРЦ» 27 июля, после получения решения Наро-Фоминского городского суда, удовлетворившего иск Госжилинспекции.

Инспекторы ранее провели проверку после одного из обращений жителей. Выяснилось, что предприятие не произвело корректировку платы за тепло указанного периода в соответствии с фактическими показаниями приборов учета. Разница между начисленным и реально потребленным составила более трех миллионов рублей.

«Признавать ошибки — это не просто порядочно, но и предписано законом, когда речь идет о начислениях за ЖКУ. Поэтому ответственным предприятиям следует помнить, что любые сомнения собственников должны быть разрешены и соблюдена прозрачность в вопросах расчетов», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.