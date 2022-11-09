Перерасчет за горячую воду проведут для жителей дома на улице Островского в Пушкино по решению суда | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 10:01 Перерасчет за горячую воду проведут для жителей дома на улице Островского в Пушкино по решению суда

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Перерасчет за горячую воду проведут для жителей дома № 20 по улице Островского в Пушкино по решению суда. Такое поручение управляющей компании дали в Госжилинспекции Подмосковья, однако организация попыталась оспорить решение в арбитраже.

Инспекторы выявили, что в январе управляющая компания ООО «Град управление» не придерживалась правил предоставления коммунальных услуг при начислении платы за горячую воду. Организация не использовала утвержденный норматив расхода энергии.

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ГЖИ потребовала провести перерасчет собственникам в течение полутора месяцев. Однако УК обратилась в суд, чтобы обжаловать это решение. Арбитраж остался на стороне надзорного ведомства, сообщила его глава Ольга Федина.

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«Суд напомнил, что правила предоставления коммунальных услуг при подсчете затрат на подогрев горячей воды обязывают перемножать ее потребленный объем на норматив, который в данном случае утвержден постановлением администрации», — отметила она.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.