Переработанный на КПО «Юг» в Подмосковье мусор сравнили с площадью кремля Коломны

За два года комплекс переработки отходов «Юг» принял объем мусора, сопоставимый с площадью Коломенского кремля. Здесь отсортировали 570 тысяч тонн. А значит, эти отходы не будут храниться в земле, как прежде. Они стали вторичным сырьем.

Об этом рассказали в пресс-службе компании «РТ-Инвест» — ей и принадлежит КПО «Юг» в Подмосковье.

Когда-то этот комплекс стал первым в регионе современным центром сортировки твердых коммунальных отходов, а теперь отмечает свое двухлетие.

Каждый день здесь принимают не менее 800 тонн мусора, а это объем, который за один день образуют почти миллион жителей.

КПО отвечает всем высоким экологическим стандартам. От захоронения мусора удалось сохранить территорию, по площади равную Коломенскому кремлю пресс-служба «РТ-Инвест».

Сюда поступают отходы из Коломны, Домодедова, Лыткарина, Котельников, Ленинского и Дзержинского округов.

Из них 50% перерабатывают во вторичное сырье. КПО «Юг» функционирует круглосуточно. Он позволил закрыть старый мусорный полигон «Воловичи».