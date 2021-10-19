Переработанный на КПО «Юг» в Подмосковье мусор сравнили с площадью кремля Коломны
Переработанный на КПО «Юг» в Подмосковье мусор сравнили с площадью Коломенского кремля
За два года комплекс переработки отходов «Юг» принял объем мусора, сопоставимый с площадью Коломенского кремля. Здесь отсортировали 570 тысяч тонн. А значит, эти отходы не будут храниться в земле, как прежде. Они стали вторичным сырьем.
Об этом рассказали в пресс-службе компании «РТ-Инвест» — ей и принадлежит КПО «Юг» в Подмосковье.
Когда-то этот комплекс стал первым в регионе современным центром сортировки твердых коммунальных отходов, а теперь отмечает свое двухлетие.
Каждый день здесь принимают не менее 800 тонн мусора, а это объем, который за один день образуют почти миллион жителей.
КПО отвечает всем высоким экологическим стандартам. От захоронения мусора удалось сохранить территорию, по площади равную Коломенскому кремлю
Сюда поступают отходы из Коломны, Домодедова, Лыткарина, Котельников, Ленинского и Дзержинского округов.
Из них 50% перерабатывают во вторичное сырье. КПО «Юг» функционирует круглосуточно. Он позволил закрыть старый мусорный полигон «Воловичи».