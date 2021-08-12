Жителям Подмосковья показали, как перерабатывают бытовую технику

Участники конкурса «Сдай старую бытовую технику!» 11 августа посетили в Дзержинске с экскурсией предприятие по переработке автошин и бытовой техники «Орис Пром». Им подарили СВЧ-печи и показали процесс утилизации сданной ими техники.

Первым пяти участникам конкурса за самые креативные фотографии вручили подарки от партнеров компаний-переработчиков вторичного сырья ООО «Орис Пром», «Петромакс» и завода Дмитровский РТИ — электрический самокат, микроволновые печи и мультиварки.

«Данный проект очень важен для Подмосковья, жители имеют возможность правильно утилизировать крупногабаритные отходы, помимо этого, еще и вносить вклад в чистую экологию области», — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По его данным, за время акции «Сдай старую бытовую технику!» было собрано 420 кубометров непригодных к использованию электроприборов.

«Мы с большим удовольствием поддержали идею Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в данной акции, чтобы дать возможность жителям сдать свой крупногабарит и в процессе переработать его в новое сырье», — сказал представитель компании-переработчика ООО «Орис Пром» Владимир Кощеев.

По регламенту, выбрасывать крупногабаритные отходы в придомовые контейнерные площадки запрещено. Жители должны сами вызывать за свой счет специальный восьмикубовый контейнер и выбрасывать вещи в него. Для того, чтобы облегчить задачу жителям Подмосковья, был создан проект «Мегабак». Он позволяет бесплатно привозить крупногабаритные отходы.

Адреса всех открытых площадок Московской области размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф. Они работают ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 18:00.

Чтобы сэкономить, жителям Московской области нужно добавить в лицевые счета в приложении «Мой Мосэнергосбыт» не только квитанции по оплате электроэнергии, но и услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.