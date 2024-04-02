Подмосковье 02 апреля 2024, 14:11 Переправу теплоходом через реку Оку запустили в Озерах Администрация городского округа Коломна

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Теплоход через Оку запустили для жителей Озер в городском округе Коломна из-за поднятия уровня воды в реке. Новая переправа начала работу 2 апреля.

Как сообщили в администрации округа, теплоход ежедневно будет совершать два рейса: с 6:20 до 19:35 с часовым перерывом на обед — с 12:25 до 13:35.

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Проезд для жителей Озер будет бесплатным, а добраться до правого берега можно на автобусах. Для удобства пассажиров расписание прибытия автобусов совпадает с временем отправки теплоходов.

Переправа будет работать до тех пор, пока вода в реке не опустится для возобновления работы моста.

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