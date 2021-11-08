Перепись показала рост числа жителей Подмосковья выше 8 миллионов человек

Число жителей Московской области превысило восемь миллионов человек. Об этом со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что это свидетельство того, что Подмосковье продолжает активно расти. Особенно это касается городских округов, близко прилегающих к столице.

«Это все требует от нас своевременного решения тех проблем, хлопот, которые возникают в новых микрорайонах, и решения вопросов, которые долго не решались в уже сложившихся городах», — подчеркнул губернатор Московской области.

Андрей Воробьев напомнил, что это предварительные данные. До конца Всероссийской переписи населения еще целая неделя. Это означает, что окончательное число жителей Подмосковья еще увеличится.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Завершится процесс анкетирования жителей 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах — 20 декабря.

Принять участие в опросе можно на портале «Госуслуги», в специальных пунктах или дождаться визита переписчиков.

По данным Росстата, на 28 октября участие в переписи приняли 64 миллиона человек, что составляет почти половину жителей России.