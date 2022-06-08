Перенос участка магистрального водовода завершили в Электроуглях

На территории города Электроугли Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сегодня завершило работу по переустройству участка магистрального водовода Восточной системы водоснабжения.

Эти работы проводили в рамках строительства автодороги «Западный обход города Электроугли» (участок путепровода на 20-м километре Носовихинского шоссе до улицы Большое Васильево и улицы Вокзальная). Срок сдачи дороги намечен на август текущего года.

«Чтобы не нарушать график производства и срок завершения работ по строительству путепровода, филиал подведомственной региональному МинЖКХ ГУП МО „КС МО“ и ВСВ совместно с подрядчиком организовали работы по выносу принадлежащей предприятию инженерной сети из зоны строительства объекта», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

На время работ на 28 часов приостановили подачу воды из источников Восточной системы водоснабжения в город Электроугли, микрорайоны Железнодорожный (города Балашиха) и Вишняковские дачи, поселки Светлый и Кудиново, а также в деревню Вишняково.

Водоснабжение жилых и социальных объектов осуществляли за счет резервных источников и резервуаров с запасами чистой воды, за исключением поселка Кудиново и находящегося в поселке здания Психоневрологического интерната № 33, где была организована доставка воды для жителей этого населенного пункта.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» и ВСВ провели ремонт на магистральном водоводе в районе СНТ «Овощевод» в селе Кудиново, где ранее была обнаружена течь. Сотрудники филиала заменили здесь поврежденный участок трубопровода.

Кроме того, в деревне Колонтаево организовали замену запорной арматуры в водопроводных колодцах, что позволит продлить срок службы оборудования минимум на 20 лет.

В настоящее время работы по переустройству участка магистрального водовода завершены. Восточная система водоснабжения выходит в штатный режим работы.