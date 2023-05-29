Подмосковье 29 мая 2023, 11:08 Водителя спасли в больнице в Реутове после перенесенного за рулем инсульта Unsplash

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Мужчина 52 лет с парализованной половиной тела поступил в региональный сосудистый центр Реутовской больницы — он почувствовал себя плохо за рулем, остановил машину и вызвал скорую помощь. При обследовании врачи выявили тромб в артерии головного мозга.

«Пациенту внутривенно ввели специальный препарат, разжижающий тромб. Затем, при помощи микроинструментов извлекли сантиметровый сгусток из артерии головного мозга, что позволило восстановить кровоток», — рассказал заведующий реанимацией Кирилл Ветров.

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В поврежденный участок сосуда установили стент — специальный металлический имплант, предотвращающий повторное сужение. Операция прошла успешно.

Благодаря проведенной интенсивной терапии и реабилитации мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. После полного восстановления пациент смог вернуться к преподаванию хореографии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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