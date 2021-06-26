Перемены в Дубне: в наукограде развернулись масштабные ремонтные работы

В Дубне отремонтируют около 30 тротуаров общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Ко Дню города, то есть к концу июля, подрядчик планирует завершить все работы. Ход ремонта проверил лично глава городского округа Сергей Куликов.

Деньги на ремонт выделили из городской казны и областного бюджета по президентской программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день у нас порядка 10 тротуаров в работе, из них 5 готовы к сдаче, осталось их благоустроить, сегодня идет асфальтирование по улице Ленинградской, подготовка по улице Правда. В Левобережье это улица Центральная и улица Октябрьская», — рассказал представитель компании-подрядчика Александр Клубникин.

Источник фото: телеканал «360»

Также глава Дубны проверил, как идут работы по ремонту подъездов. К представителям управляющих компаний нареканий больше, чем к работникам дорожных служб.

«Если бы справлялись, может, и не было бы необходимости дополнительно ездить, всегда, конечно, своими глазами надо посмотреть, мы дополнительный импульс придаем, чтобы ускоряли работы. И по видам работ смотрим, общаемся с жителями — нравится-не нравится, есть ли нарекания», — отметил глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас ремонт ведут в 13 подъездах. Всего же до конца августа надо привести в порядок 43 секции, из них 13 — по софинансированию.