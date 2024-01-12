Подмосковье 12 января 2024, 11:05 Перелом бедра у 101-летнего ветерана вылечили в больнице Орехово-Зуева Unsplash

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Орехово-Зуевские врачи поставили на ноги 101-летнего мужчину с переломом бедренной кости. Ветеран неудачно упал с кровати и оказался на операционном столе.

В приемное отделение филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы мужчину доставили с болью в левой ноге и невозможностью ходить. Рентген показал закрытый перелом бедренной кости со смещением. По словам ветерана, 1,5 часа назад он упал с кровати и не смог подняться.

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Состояние пациента, несмотря на почтенный возраст, позволило в этот же день провести операцию.

«Перелом проксимального отдела бедренной кости является одной из частых травм у пожилых людей из-за снижения прочности костей. Но при своевременном обращении современные методики позволяют восстановить двигательную активность», — рассказал травматолог-ортопед Денис Семенов.

Операцию провели через небольшой прокол. Ветерану установили конструкцию для фиксации кости.

Сейчас пенсионер чувствует себя хорошо и уже выписан. Из больницы он ушел сам, при помощи ходунков. Ему предстоит реабилитация.

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