Подмосковье 13 сентября 2023, 16:37 Перелетные птицы начали покидать леса в Подмосковье автор: Медведева Светлана Ивановна (photocentra.ru)

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Осенний перелет птиц ежегодно проходит с августа по ноябрь, животные улетают в теплые края в поисках еды. По словам председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова, сейчас орнитологи зафиксировали отлет скворцов, канюков и чибисов.

«Первыми отправились в теплые края насекомоядные птицы — стрижи и ласточки. Следом за ними в конце августа Подмосковье покинули кукушка обыкновенная, речная крачка, соловьи, славки и камышевки, а в начале сентября настал черед мухоловок и некоторых видов куликов», — отметил Баженов.

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В зимнее время в лесах Подмосковья птицам тяжело отыскать привычный рацион питания — насекомых и ягод. Холод пернатые переносят легко за счет плотных слоев пуха под перьями.

Также в Комлесхозе добавили, что к перелету готовятся жаворонки, дрозды, пустельги и трясогузки. Маршруты птиц могут достигать до 10 тысяч километров.

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