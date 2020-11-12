Перекресток на улицах 9 Мая и Дружбы реконструировали в Химках

Репинская развязка соединит Старые и Новые Химки. Движение по основному ходу нового путепровода, возводимого в ее составе, планируют открыть до конца 2020 года.

Развязка разгрузит дорогу на пересечении Ленинградского шоссе с Юбилейным проспектом. Ее начали строить зимой 2019 года по поручению президента Владимира Путина.

В рамках масштабного проекта реконструировали и перекресток на улицах 9 Мая и Дружбы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Рабочие уже завершили все основные работы по реконструкции перекрестка и ведут уборку проезжей части. Утром автомобилисты смогут беспрепятственно проехать по участку Алексей Гержик.

Он отметил, что на строящемся путепроводе через Ленинградское шоссе завершили работы по защите дороги от воздействия воды. Сейчас здесь обустраивают перила, а в конце ноября приступят к укладке асфальта.

Алексей Гержик отметил, что строительство лично контролирует губернатор региона Андрей Воробьев. Протяженность основного хода Репинской развязки составит 0,8 километра с путепроводом, длина которого будет 158 метров.

Здесь установят светофоры, обустроят освещение и пешеходные зоны. Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью реализовать план планируют к четвертому кварталу 2021 года.