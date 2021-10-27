Переходы на двух ж/д станциях Раменского округа отремонтируют к августу 2022 года

Переходы на железнодорожных станциях Ильинская и Удельная начали ремонтировать в Раменском округе. Их облик обновят к августу 2022 года.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что на Удельной улучшат состояние надземного пешеходного перехода, а на Ильинской — подземного.

Например, отремонтируют сходы и ступени, обновят покраску всех элементов, заменят светильники.

На Удельной в порядок приведут пролетные строения. Там же появится система визуального информирования. Территорию, прилегающую к переходу, благоустроят.

На станции проведут работы для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных пассажиров Минтранс Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что ремонт запланировали выполнить к концу лета 2022 года.

Это важные для жителей работы — они сделают ежедневное пользование переходами комфортнее более чем для 26 тысяч человек.

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