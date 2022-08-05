Переходы и тротуары Подмосковья отремонтируют к началу учебного года

В Подмосковье ведется активная подготовка дорожной сети к началу учебного года. Как рассказали в Минтрансе Московской области, в нормативное состояние собираются привести порядка полутора тысяч пешеходных переходов, также будет построено 17 километров новых тротуаров, которые ведут к 36 образовательным учреждениям.

«Перед стартом учебного сезона мы проводим комплекс работ на дорожной сети, чтобы подходы и подъезды к 1,2 тысячи школ и детских садов стали комфортнее и безопаснее. В 14 округах будут построены новые тротуары общей протяженностью более 17 километров, будут отремонтированы 45 участков региональных дорог протяженностью больше 180 километров, установлены 100 светофорных объектов», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме того, отдельное внимание уделяется безопасным пешеходным переходам. Уже удалось привести в норму больше тысячи из них, еще на 400 сейчас проводятся работы. К началу учебного года также проведут ямочный ремонт, уборку проезжей части, ремонт перильных ограждений.

На дорогах и пешеходных переходах обновляют разметку, а также проверяют соответствие скоростного режима — переходы у образовательных учреждений должны быть обустроены искусственными неровностями со ступенчатым снижением скорости. Тротуары построят вблизи школ, детских садов, библиотек, колледжей и институтов в Балашихе, Шаховской, Клину, Красногорске, Луховицах, Одинцово, Раменском, Рузе, Орехове-Зуеве. Наибольший объем работ до осени планируется выполнить в Ленинском, Серпухове и Дмитрове.