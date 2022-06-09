Переходы и перекрестки в 25 округах Подмосковья станут безопаснее в этом году

Еще свыше 70 светофоров отремонтируют в Подмосковье до конца года, а дополнительно установят 100 новых. Это сделает безопаснее переходы и перекрестки.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что места для установки новых светофоров выбирали с учетом аварийности дорог.

На региональной сети еще 100 переходов и 30 перекрестков в 25 округах станут безопаснее Алексей Гержик.

По его словам, выполнили уже 50% плана. Работу полностью завершат к концу года.

«Это позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить вероятность аварий», — добавил Гержик.

Больше всего светофоров появится в Егорьевске, Балашихе, Солнечногорске и Истре, а отремонтируют объекты в общей сложности в 30 городских округах.

Почти 200 тысяч жителей Подмосковья подключились к сбору предложений по ремонту дорог. Опросы проходят регулярно по поручению губернатора Андрея Воробьева.