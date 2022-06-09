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    09 июня 2022, 10:19

    Переходы и перекрестки в 25 округах Подмосковья станут безопаснее в этом году

    Анастасия Аброськина

    Еще свыше 70 светофоров отремонтируют в Подмосковье до конца года, а дополнительно установят 100 новых. Это сделает безопаснее переходы и перекрестки.

    Переходы и перекрестки в 25 округах Подмосковья станут безопаснее в этом году | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что места для установки новых светофоров выбирали с учетом аварийности дорог.

    На региональной сети еще 100 переходов и 30 перекрестков в 25 округах станут безопаснее

    Алексей Гержик.

    По его словам, выполнили уже 50% плана. Работу полностью завершат к концу года.

    «Это позволит повысить безопасность дорожного движения и снизить вероятность аварий», — добавил Гержик.

    Больше всего светофоров появится в Егорьевске, Балашихе, Солнечногорске и Истре, а отремонтируют объекты в общей сложности в 30 городских округах.

    Почти 200 тысяч жителей Подмосковья подключились к сбору предложений по ремонту дорог. Опросы проходят регулярно по поручению губернатора Андрея Воробьева.