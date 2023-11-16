Подмосковье 16 ноября 2023, 21:46 Ремонт перехода на станции Одинцово завершат к концу ноября Фото: Министерство транспорта Подмосковья

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Пешеходный переход отремонтируют на железнодорожной станции Одинцово. Его уже частично привели в порядок, а полностью работы завершат к концу ноября.

Специалисты привели в порядок ступени и заасфальтировали два из пяти лестничных сходов. Также они заменили и покрасили железобетонные фундаментные конструкции.

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Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, объект построили в советское время, поэтому он уже не соответствует современным стандартам. В будущем его сделают крытым и установят лифты, а до этого времени его будут поддерживать в нормативном состоянии, регулярно убирая снег и наледь.

«Правительство Подмосковья предложило ускорить проведение этих работ. РЖД поддерживает нас в данном вопросе, поэтому соответствующее обращение направлено в Правительство России, и будет рассмотрено в ближайшее время», — рассказал министр.

Также переходы нуждаются в ремонт на восьми ж/д станциях в Одинцове.

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