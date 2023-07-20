Подмосковье 20 июля 2023, 17:21 Переход с 3G на LTE увеличит скорость мобильного интернета в Московской области Jannoon028 / Freepik

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Потребность в повышении скорости интернета возникла у жителей Подмосковья. Благодаря переводу станций с 3G на современный стандарт LTE средние скорости мобильного интернета на обширных территориях Московской области увеличатся на 30% до 70 мегабит в секунду, а емкость сети (способность обслуживать большее количество абонентов) повысится на 28%. Также улучшится покрытие сигнала LTE на местности и его проникновение внутри зданий.

Например, МТС уже переводит работу базовых станций 3G на частотах 2100 мегагерц в современный стандарт LTE, который обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет. Этот процесс на техническом языке называется рефарминг.

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На сегодняшний день компания перевела в стандарт LTE свыше 570 площадок в Московском регионе. Это почти все базовые станции в Зеленограде, Электростали, Павловском Посаде, Коломне, Ступине, а также на юго-востоке столицы и на отдельных участках ЦКАД.

Технический директор московского региона МТС Владислав Медведев уверен, что до конца 2023 года компания сможет охватить скоростным мобильным интернетом 4G всю населенную территорию московской агломерации в жилых, рекреационных, деловых и индустриальных зонах, а также обеспечить бесшовное покрытие и бесперебойную связь на всех транспортных магистралях и узлах.