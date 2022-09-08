Переход над ж/д путями начали строить в Дедовске | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 22:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Переход над ж/д путями начали строить в Дедовске

Читать 360tv в

В Дедовске преступили к строительству надземного пешеходного перехода. Переход соединит улицы Гурьянова и Ногина.

Реклама

На месте строящегося надземного перехода в Дедовске раньше была народная тропа. Люди переходили железную дорогу по путям, подвергая себя опасности. Сейчас здесь строится пешеходный переход, который соединит улицы Гурьянова и Ногина.

"Запрос был именно от жителей. Проблема перейти ж/д пути существовала уже давно, но в последнее время она встала крайне остро, потому что трафик электричек вырос. Переходить стало опасно", – рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Заместитель директора подрядной организации Вячеслав Карман сообщил, что в данный момент рабочие приступают к возведению металлического каркаса перехода, который весит 40 тонн. Длинна перехода около 50 метров.

После появления перехода более, чем 3,5 тысячи жителей будут безопасно перебираться на другую сторону железной дороги. Остекление конструкции будет сделано из специального ударопрочного стекла. Переход будет оборудован лестничными сходами и лифтами для маломобильных граждан и родителей с колясками.

В данный момент на площадке работает 15 человек и четыре единицы техники. Открытие надземного перехода планируется в декабре этого года.

0 0 0 0 0 0