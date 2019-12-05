Переход на Старосимферопольском шоссе в Подольске достроят в этом году

Надземный переход на 45-м километре Старосимферопольского шоссе в Подольске готов на 90%. Работы по строительству начались в этом году и завершатся к середине декабря.

Сейчас на объекте завершают отделочные работы и остекление башен. Рабочие уже установили шумозащитные экраны и покрасили бетонные опоры.

Переход возводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Объект обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов «Бородино» и «Весенний» через Старосимферопольское шоссе.

Около перехода организовали остановки для общественного транспорта в районе жилых комплексов «Бородино» и «Весенний». Помимо этого, еще идет благоустройство прилегающей территории.

Общая длина сооружения равна 46,6 метра, габарит прохода составляет три метра. Переход будет башенного типа. Вертикальные подъемные платформы появятся внутри опор для доступности маломобильных групп населения.