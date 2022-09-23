Переход через железную дорогу у ЖК «Солнечная система» открыли в Химках | 360°

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23 сентября 2022, 17:09

Переход через железную дорогу у ЖК «Солнечная система» открыли в Химках

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Торжественное открытие объекта состоялось 23 сентября при участии главы Химок, министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, депутата Госдумы и общественности. Десятки тысяч жителей из ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» ждали появления этого перехода через железнодорожные пути.

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«Для Химок это, пожалуй, главный строительный проект года. Мы построили переход при поддержке губернатора Андрея Воробьева за рекордный срок — всего 12 месяцев. При этом технологически это очень сложный объект, так как строить его пришлось без остановки движения поездов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Строительство надземного перехода началось в октябре 2021 года. Здесь возвели две башни, смонтировали металлическую конструкцию. С помощью специального крана соединили части над железной дорогой. Фасад остеклили и оснастили архитектурной подсветкой. Установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», а для маломобильных граждан — пандусы и лифты.

«Для жителей двух жилых комплексов переход был крайне необходим. Теперь у них есть возможность безопасно дойти до автобусных остановок на Ленинградском шоссе, крупного торгового центра, поликлиник и других социально значимых объектов», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Прилегающую территорию тоже благоустроили. Здесь сделали тротуары, установили новые опоры освещения, лавочки с урнами, высадили деревья и кустарники.

«Сказать, что ждали, — ничего не сказать! Я пыталась переходить через пути, но очень опасно. Большое спасибо за этот переход, мы очень рады!» — поделилась эмоциями местная жительница Юлия Никитовна.

«Раньше нам нужно было либо передвигаться на автобусе и стоять в пробках, либо перебегать пути. Я был приятно удивлен качеством постройки перехода и качеством обустройства территории. Не ожидал, что будет так красиво, что посадят деревья, траву. Очень благодарен администрации за постройку этого объекта», — отметил житель «Солнечной системы» Сергей Богомяков.

Глава Химок отметил, что в скором времени на территории этого жилого комплекса планируют открыть собственный пункт полиции, а также полноценное почтовое отделение для удобства и комфорта химчан.

Химки

Строительство

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