Подмосковье 23 марта 2023, 17:14 Переезд через железную дорогу в Егорьевске закроют в ночь на 28 марта для проведения плановых работ

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Железнодорожный переезд возле платформы на 32-м километре перегона Егорьевск — Ильинский Погост временно закроют в ночь на 28 марта. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Проезд закроют для того, чтобы выполнить плановые работы на железной дороге. Технологические окна назначены с 00:00 до 05:00. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать поездку.

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