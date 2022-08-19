Переехавшей в Балашиху семье из ДНР помогли решить проблему в общественной приемной

Прием жителей прошел в общественной приемной «Единой России» в Балашихе. Его провела депутат Госдумы Алла Полякова. За помощью к ней обратилась многодетная семья, которая прибыла в округ из ДНР.

Семья Раисы Платоновой переехала в Балашиху из Макеевки в апреле. Детей оформили в школу и детский сад. Однако среднего ребенка определили в учреждение в Саввино, куда семье неудобно добираться. Женщина попросила депутата перевести мальчика.

Раиса Платонова добавила, что семье очень понравилось в округе. Особенно она выделила отношение в школе и детском саду, а также состояние больниц.

«В приемной нам очень помогают: и советом, и решением насущных вопросов. Большое спасибо депутатам, которые нас приняли и выслушали, я уверена, что в дальнейшем нам помогут со всеми нашими проблемами», — сказала многодетная мама.

Депутат Алла Полякова рассказала, что всем многодетным семьям провели консультации и оказали помощь. Каждое обращение было взято на контроль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в новом детском саду в Ленинском округе. Его планируют открыть 1 сентября.