Переехать в новый дом или квартиру помогут восьми молодым семьям Клина

С начала 2020 года в городском округе Клин сертификаты на улучшение жилищных условий получили восемь молодых семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Субсидии на приобретение жилья по федеральной программе «Молодая семья» за последние 10 лет в Клину получили более сотни молодых семей. В этом году сертификаты вручили уже восьми семьям. Социальная поддержка финансируется из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального.

Теперь новым обладателям жилищных сертификатов предстоят приятные хлопоты по покупке квартиры или строительству дома. Сертификаты на получение субсидии молодым семьям передала глава Клина Алена Сокольская. Многие для получения документов пришли с детьми.

Для семьи Кондрашовых-Овчинниковых сертификат — это старт новой жизни. Сейчас они живут вместе с родственниками, делят квартиру на две семьи и почти семь лет ютятся в одной комнате вчетвером. Когда узнали о программе «Молодая семья», появилась надежда на перемены.

«Сдали документы в МФЦ. Потом нас вызвали в администрацию. Там нас сказали, что мы подходим как молодая семья на эту программу. Я прыгала от счастья», — признается Светлана Овчинникова. Теперь мечта о собственном доме, где у каждого будет своя комната, станет реальностью.

Источник фото: администрация городского округа Клин

А семья Ериных задумала переехать из села в город. Две их дочери занимаются в детской школе искусств, добираются туда из поселка Решетниково — это минимум 40 минут в один конец. Как только узнали, что попали в программу, сразу начали присматривать трехкомнатную квартиру в Клину.

«Очень это приятный момент в нашей жизни, мы к нему долго шли. И до сих пор еще не верится», — говорит Ирина Ерина. Ее дочка Лена тоже очень рада, ведь теперь не нужно будет после школы сразу бежать на электричку, чтобы успеть на занятия в музыкальную школу.

Сертификаты на получение жилищной субсидии можно использовать как первоначальный взнос при покупке жилья в ипотеку или же добавить к собственным накоплениям и обойтись без кредита. Деньги можно потратить только на улучшение жилищных условий. На все процедуры по улучшению жилищных условий после получения документов на руки отводится полгода. Сначала необходимо сдать в банк сертификат, а уже после этого оформлять остальные документы. В прошлом году сертификаты получили 10 молодых клинских семей, и почти все они приобрели новое жилье в своем округе.

«Такая государственная поддержка помогает нашим молодым семьям планировать свою жизнь, планировать увеличение семьи и позволяет создать комфортные условия для проживания», — подчеркнула глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Основное условие участия в программе — супругам должно быть не более 35 лет. За предварительной консультацией можно обратиться в отдел по распределению и учету жилья. Прием документов на следующий год уже начался, заявки необходимо оформить до конца мая. Прием населения ведется по средам, с 9 до 16 часов.