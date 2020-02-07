Переехать в новые квартиры из аварийного жилья помогут 34 егорьевцам

Строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома завершили в городском округе Егорьевск. В него из аварийного жилья переедут 34 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Новостройка в микрорайоне Заречье в Егорьевске введена в эксплуатацию. Здесь планируется приобрести новые квартиры для переселенцев из аварийного жилья. Договоры социального найма и мены с людьми заключат после получения разрешения на ввод и постановки дома на кадастровый учет.

«Новое жилье получат 34 жителя аварийного дома. Всего будет расселено 11 жилых помещений общей площадью 430 квадратных метров», — уточнил глава Минстройкомплекса региона Владимир Локтев. Ключи от новых квартир получат жильцы аварийного дома № 11А в переулке Некрасова в Егорьевске.

Расселяемый дом. Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Одна из жительниц Зоя Шмелькова ждет переезда с нетерпением, несмотря на то, что выросла в этом доме. «Мои родители живут здесь в двухкомнатной квартире. А у меня — комната в коммуналке, где осыпается штукатурка со стен и потолков. Летом и осенью, когда еще нет отопления, в помещениях сыро, пахнет плесенью. Хочется иметь отдельную квартиру с кухней и ванной с горячей водой, всеми современными удобствами», — призналась Зоя Шмелькова.

Глава муниципалитета Александр Гречищев подчеркнул, что в микрорайоне Заречье люди переедут в новое современное жилье на четыре года раньше намеченного срока.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Кроме того, в этом году по госпрограмме будут расселены три аварийных дома в поселке Шувое. Там переезда ждут 58 человек. Специально для них в Шувое в 2020-м построят дом на 21 квартиру.

Всего в Егорьевске с 2011 года расселено более 60 аварийных и ветхих домов, свыше тысячи жителей переехали в новые квартиры.