Переехать в новое жилье помогут 12 молодым семьям Солнечногорска
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» помогает решать жилищную проблему наиболее активной части населения — молодым семьям. Средства выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов, а сумма зависит от численности семьи: например, если она состоит из четырех человек, то в этом году они получат 1 миллион 538 тысяч 208 рублей.
Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов подчеркнул, что помощь молодым семьям в улучшении условий проживания — одна из приоритетных задач для властей муниципалитета.
«Семьи вправе использовать денежные средства на приобретение квартиры или строительства дома. На поддержке молодых семей и реализации различных программ акцентирует свое внимание губернатор региона», — напомнил Владимир Слепцов.
Всего в 2020 году свидетельства на приобретение жилья в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей», по данным областной Минжилполитики, получат 254 молодые семьи. Подать заявку на получение социальной помощи нужно в орган местного самоуправления по месту жительства.