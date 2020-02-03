Переехать в новое жилье помогут 12 молодым семьям Солнечногорска

Сертификаты на улучшение жилищных условий получили 12 молодых семей Солнечногорска. Полученные документы позволят им приобрести квартиру или построить дом.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» помогает решать жилищную проблему наиболее активной части населения — молодым семьям. Средства выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов, а сумма зависит от численности семьи: например, если она состоит из четырех человек, то в этом году они получат 1 миллион 538 тысяч 208 рублей.

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов подчеркнул, что помощь молодым семьям в улучшении условий проживания — одна из приоритетных задач для властей муниципалитета.

«Семьи вправе использовать денежные средства на приобретение квартиры или строительства дома. На поддержке молодых семей и реализации различных программ акцентирует свое внимание губернатор региона», — напомнил Владимир Слепцов.

Всего в 2020 году свидетельства на приобретение жилья в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей», по данным областной Минжилполитики, получат 254 молодые семьи. Подать заявку на получение социальной помощи нужно в орган местного самоуправления по месту жительства.