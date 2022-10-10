Передвижные ветеринарные лаборатории презентовали на всероссийской выставке в Подмосковье | 360°

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Передвижные ветеринарные лаборатории презентовали на всероссийской выставке в Подмосковье

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Специалисты госветслужбы Подмосковья проверили животных и качество продукции на всероссийской аграрной выставке «Золотая осень» в парке «Патриот». Также они продемонстрировали работу экспресс лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

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Госветслужба обеспечила безопасность продукции, провела дезинфекцию транспорта и помещений, а также осмотрела всех животных, представленных на выставке. В павильоне «Животноводство и племенное дело» можно было увидеть крупный рогатый скот, лошадей, ягнят, пушных зверей.

«Подготовка и прием животных проходили под присмотром семи ветеринарных врачей. Все это очень большая работа, от которой, в том числе, зависело здоровье посетителей выставки», — отметил руководитель государственной ветеринарной службы Подмосковья Сергей Воскресенский.

На выставке работали три передвижных лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. В них можно было провести экспресс-диагностику пищевой продукции на показатели качества и безопасности.  Посетителям рассказали, как работает специализированный автомобиль и какое в нем есть оборудование.

Ранее стало известно, что ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья получила три золотых, семь серебряных и три бронзовые награды на выставке «Золотая осень» в парке «Патриот». На этом же мероприятии губернатор Андрей Воробьев презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину лучших местных производителей. Они лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

Сельское хозяйство

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