Подмосковье 01 сентября 2023, 14:23 Передвижные пункты вакцинации от гриппа открыли в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья смогут пройти вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах. Они будут выезжать в самые посещаемые места региона.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, медучреждения региона получили современную и безопасную вакцину от гриппа.

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«Мобильные комплексы выезжают в самые проходимые и посещаемые места городских округов. В том числе, выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику», — сказала она.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Узнать график выезда можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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