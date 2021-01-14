Передвижные пункты вакцинации от ковида для трудовых коллективов могут сделать в Подмосковье

«Сейчас смотрим, как максимально удобно сделать для трудовых коллективов выездные, передвижные пункты (вакцинации от COVID-19 — прим. ред​​​.), которые могут приехать к тебе на работу и оказать эту услугу», — отметил он.

Ранее министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что пункты мобильной вакцинации от коронавируса раньше всего ввели на территории Домодедова. Основываясь на положительном опыте, эту программу продолжат распространять на территорию всей Московской области. Их будут организовывать так же, как во время вакцинации жителей региона от гриппа.

«У нас 33 мобильных ФАПа. Сейчас осуществляется закупка туда, где нет, небольших передвижных морозилок. Их можно перетаскивать из машины в машину. И запустим эту программу тоже, сформируем график. Сделаем [так же], как мы делали по гриппу: в какую точку и когда будет приезжать мобильный ФАП», — пояснила Стригункова.